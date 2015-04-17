Активисты требуют предоставить общественности информацию о строительстве ЦХОЯТ на Киевщине

Об этом говорится в официальном обращении АЗУ, адресованном Председателю Верховной Рады Украины, председателю Киевского городского совета и президенту «НАЭК «Энергоатом».

В частности, в письме Ассоциация заявляет, что «принятие такого важного решения, как долгосрочное хранение ядерных отходов, должно быть прозрачным и открытым, а не теневым и политически мотивированным».

В АЗУ обеспокоены фактом, что Зона отчуждения, где решено строить ЦХОЯТ, не принадлежит ни к одной территориальной общине и подчинена Государственному агентству при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

«Жителей Киева, как и жителей соседних с Зоной отчуждения районов трех областей, также не спрашивали согласия на строительство ядерного объекта, поскольку в Украине до сих пор нет закона о местных референдумах. Таким образом, население, которое проживает рядом с 30-километровой зоной, не может влиять на принятие решений по строительству опасного объекта, хотя подпадает под все радиационные риски», - говорится в письме.

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Вместе с тем, специалисты Ассоциации обращают внимание представителей руководящих органов государства на то, что согласно опроса, проведенного в апреле текущего года Украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut, лишь 20% респондентов среди киевлян и жителей Киевской, Житомирской и Черниговской областей, которые проживают в стокилометровой зоне вокруг ЧАЭС, знают о решении строить ЦХОЯТ. 89% респондентов считают, что при строительстве объекта вроде ЦХОЯТ в Киевской области обязательно должно быть учтено мнение общества, а 74% респондентов считают, что такое решение вообще должны принимать все жители Украины.

«В связи с этим у нас возникает вопрос: как такое подавляющее мнение общества могло быть не учтено при принятии решения относительно строительства ЦХОЯТ?», - указано в письме.

Кроме вышеупомянутого, Ассоциация зеленых Украины выражает свою обеспокоенность самим проектом ЦХОЯТ компании Holtec International.

«Технология хранилища, предложенная нам, в мире еще не реализована, в США - не лицензирована, в Европе также нет ни одного примера ее использования. Нигде в мире отработанное ядерное топливо не хранят на поверхности земли, как это планируется в Украине», - говорится в письме АЗУ.

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Принимая во внимание все приведенные выше аргументы, Ассоциация зеленых Украины обращается к руководящим органам государства с призывом проведения полномасштабной независимой экологической экспертизы проекта строительства Центрального хранилища отработанного ядерного топлива на опасном расстоянии от столицы государства. При этом, в АЗУ отмечают, что, даже в условиях отсутствия законодательства относительно проведения местных референдумов, община прилегающих к зоне отчуждения территорий не должна быть лишена права на проведение реальных, свободных и доступных для широкого круга общественных слушаний по строительству ЦХОЯТ и иметь полный доступ ко всей информации относительно такого строительства.