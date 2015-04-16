Власти пяти штатов Мексики объявили тревогу из-за кражи радиоактивного материала

Власти сразу пяти штатов Мексики объявили в среду вечером тревогу в связи с кражей радиоактивных материалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную систему гражданской обороны латиноамериканской страны.

Кража произошла в муниципии Карденас штата Табаско, где контейнер был похищен из перевозившего его фургона. В итоге тревога объявлена в штатах Табаско, Кампече, Чьяпас, Оахака и Веракрус.

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Специалисты отмечают, что речь идет об иридии-192. Он представляет серьезную опасность для человека без средств защиты, поэтому власти призывают в случае его обнаружения не трогать контейнер и сразу известить специальные службы.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. В начале текущего года уже был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго, до этого летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, однако в одном случае похитившие их преступники сами пострадали и были доставлены в госпиталь с признаками облучения.