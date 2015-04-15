Британские ученые предложили хоронить ядерные отходы в буровых скважинах

Британские радиологи предлагают захоранивать отработанное ядерное топливо в глубоких пятикилометровых скважинах в горах, где даже самые радиоактивные и опасные типы ядерных отходов будут находиться в полной безопасности, о чем они рассказали на ежегодной конференции Американского ядерного сообщества, передает РИА Новости.

"Захоронение отходов в глубинных буровых скважинах представляется наиболее удобным и подходящим методом утилизации ядерных отходов, чей высокий уровень радиоактивности и вырабатываемое им тепло делает другие способы избавления от них крайне неудобными. У нас уже накопилась масса опыта по бурению подобных скважин в нефтяной и геотермальной отраслях, и нужен лишь пример для воплощения нашей идеи на практике", — рассказывает Фергюс Гибб (Fergus Gibb) из университета Шеффилда (Великобритания).

По расчетам Гибба и его коллег, все текущие запасы ядерных отходов Великобритании можно будет захоронить всего в шести подобных шахтах, чья общая площадь дна будет примерно равна размерам небольшого футбольного поля.

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Главным преимуществом подобных могильников ядерных отходов, помимо их безопасности для природы, будет небольшая цена захоронений. На бурение одной шахты, по оценкам авторов доклада, уйдет всего несколько десятков миллионов долларов, и одна такая скважина сможет вместить почти половину всего отработанного ядерного топлива с американских АЭС.

Как отмечает Гибб, власти США уже согласились на обкатку этой технологии и ближайшее время британские инженеры пробурят пробную скважину на территории штата Вашингтон диаметром в полметра и захоронят в ней тестовые капсулы, имитирующие контейнеры с радиоактивными отходами. Итоги эксперимента будут подведены в 2016 году.

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Если этот пилотный проект окажется успешным, то тогда будет пробурена еще одна скважина, которая будет заполнена отходами из хранилища Хэнфорд на территории того же штата, где покоятся самые опасные и радиоактивные ядерные отходы, полученные во время производства оружейного плутония для ядерных бомб.