Суд Японии запретил перезапускать ядерные реакторы
14:48, 14 апреля 2015Ядерные отходы
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Суд Японии запретил возобновлять работу двух атомных реакторов на АЭС "Такахама".
REUTERS
Их должны были перезапустить в этом году, после того как регулирующие органы дали на это зеленый свет, передает Би-би-си.
Жалобу подали местные жители префектуры Фукуи. Они утверждают, что планы компании Kansai Electric Power по возобновлению работы реакторов грозят аварией и не предусматривают надлежащих мер по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.
Все 48 японских реакторов были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году.
В компании Kansai Electric Power заявили, что намерены обжаловать решение суда.
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