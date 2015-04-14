Суд Японии запретил перезапускать ядерные реакторы

Их должны были перезапустить в этом году, после того как регулирующие органы дали на это зеленый свет, передает Би-би-си.

Жалобу подали местные жители префектуры Фукуи. Они утверждают, что планы компании Kansai Electric Power по возобновлению работы реакторов грозят аварией и не предусматривают надлежащих мер по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.

Все 48 японских реакторов были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году.

В компании Kansai Electric Power заявили, что намерены обжаловать решение суда.