В Борисполе пограничники задержали вьетнамца с радиоактивными часами

Срабатывание автоматизированного комплекса по отслеживанию радиационного излучения на багаж гражданина Вьетнама зафиксировали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», сообщает пресс-служба ГПСУ.

По результатам контрольного замера представителем экологической службы уровня излучения с помощью дозиметра было установлено, что уровень излучения багажа составляет 2,5 мЗв/ч (норма 0,30-0,50 мкЗв/ч).

Читайте такжеУ берегов Канады обнаружили радиоактивные вещества с АЭС "Фукусима"Выяснено, что источником радиационного излучения являются настольные часы 1984 года выпуска, с которым собирался улететь в Москву вьетнамец. Мужчина пояснил, что якобы приобрел эти часы на одном из местных базаров.

О данном правонарушении сообщено сотрудникам МВД.