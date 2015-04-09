Общая площадь щелей и дыр в саркофаге над ЧАЭС превышает тысячу квадратных метров - Толкачев

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН глава Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей Толкачев.

Он добавил, что из-за проведенной люстрации в стране вот уже полгода не укомплектован штат инспекции по ядерной и радиационной безопасности, начиная с главного госинспектора, что негативно сказывается на качестве надзора за ядерными объектами.

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В качестве примера он привел состояние саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС (объект «Укрытие»), в котором, по словам активиста, сегодня общая площадь щелей и дыр превышает 1 тыс. кв м., пишет Golos.ua.

«Сроки сдачи возводящегося над саркофагом нового конфайнмента постоянно сдвигаются, - сказал Алексей Толкачев, – они уже перенесены на ноябрь 2017-го; но так же растет и стоимость сооружения, которая выросла с 250 млн. до свыше 1,2 млрд. евро».

По его словам, Украине, финансирующей международный проект в объеме 8%, нужно будет изыскать дополнительно 50 млн. евро, что крайне сомнительно в условиях экономического кризиса, усугубляемого военными действиями на Донбассе. Глава ОКНБУ также напомнил: проект конфайнмента подразумевает не только возведение нового укрытия над саркофагом, но и дальнейшую утилизацию конструкций саркофага и остатков 4-го энергоблока.

«Сегодня все еще нет технических решений по разбору этих конструкций, а когда они появятся, может оказаться, что необходимое оборудование просто не поместится в новый конфайнмент», - подчеркнул Алексей Толкачев.

Как известно, Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Михаил Гашев был уволен в соответствии с Законом Украины «Об очистке власти» в октябре прошлого года. Как сообщалось, Ассоциация Зеленых Украины, Всеукраинское общественное объединение «Сделаем Украину чистой» и Общественный комитет национальной безопасности Украины заявили об объединении усилий в рамках реализации запрос граждан на более активное участие в защите окружающей среды.