Чернобыльцы больше не могут повлиять на решение о строительстве ЦХОЯТ

"Общественные слушания по ЦХОЯТ провели еще в 2008 году в Славутиче. На них было решено определить судьбу объекта на местном совещательном референдуме, проведение которого предусмотрено Законом "О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, имеющих общегосударственное значение", - пишут Комментарии.

Однако в 2009-м году в закон внесли изменения, упразднив обязательность совещательного референдума.

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Верховная Рада приняла закон о сооружении ЦХОЯТ в феврале 2012 года, а вопрос выделения земли для объекта был решен правительством лишь в апреле 2014-го. Согласно документу, для нужд ЦХОЯТ выделено два участка общей площадью 45,2 га в Чернобыльской зоне отчуждения, собственно хранилище займет 18 га между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка.

Кроме того, издание подчеркивает, что, согласно выводам Министерства охраны окружающей среды, принятый в 2012-м «под ЦХОЯТ» закон об обращении с отработанным топливом противоречит закону о правовом режиме Чернобыльской зоны, согласно которому «любая другая деятельность, которая не обеспечивает режим радиационной безопасности в зоне отчуждения, запрещена».

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская компания Holtec начнет проект ЦХОЯТ в Чернобыле после получения $11,7 млн аванса.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.