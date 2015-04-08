Новая арка над ЧАЭС-4 - это еще не решение проблемы - глава общественного комитета нацбезопасности

Об этом заявил глава Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей Толкачев на своей странице в Фейсбук.

По его словам, сейчас идет сооружение "нового безопасного конфаймента" - НБК над старым "Саркофагом". Его задача - на 100 ближайших лет аркой накрыть разрушенный 4-й энергоблок ЧАЭС. Предполагается, что под аркой будет происходить разбор и утилизация разрушенного энергоблока.

"Во-первых, сроки сдачи НБК постоянно отодвигаются. Сейчас заявленная дата ввода в эксплуатацию сдвинулась с 2015 года на ноябрь 2017 года. Достоит ли до той даты существующее "Укрытие", построенное наспех в 1986 году на аварийных конструкциях 4-го энергоблока? Во-вторых, новая арка над ЧАЭС-4 - это еще не решение проблемы. Накрыть - не значит забыть. Далее, должен реализовываться "Пусковой комплекс-2" - это начинка НБК необходимыми механизмами, техникой и приспособлением для разбора Объекта "Укрытие". Однако на сегодня, насколько мне известно, еще нет проекта, как и чем разбирать высокорадиоактивные конструкции", - пишет Толкачев.

"В-третьих, международные доноры выделяют средства на постройку НБК - новой защитной арки. Но что дальше с ней делать? На реализацию мероприятий "Пускового комплекса-2" средств нет. А это значит, что эксплуатация арки, разработка оборудования, разбор старого Объекта "Укрытие" - все эти расходы лягут на наши плечи, на наших с вами детей и внуков", - отмечает. он.