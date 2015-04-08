Эколог Владимир Борейко отрицает обвинения "Энергоатома"

Об этом сообщает "Телекритика".

Напомним, Владимир Борейко выступил с критикой строительства хранилища ядерных отходов (ЦХОЯТ) в Киевской области.

По словам эксперта, всех "зеленых", которые критикуют чиновников, всегда называют агентами.

"Чьим агентом меня за эти годы не называли, — говорит он. — Как специалист, я могу утверждать, что на данный момент науке неизвестно, сколько ядерные отходы могут находиться под землей и каким может быть их влияние".

Директор Киевского эколого-культурного центра убежден, что строительство такого могильника в 70 км от Киева — очень рискованное дело. "Развитые страны прячут свои ядерные отходы в изолированных местах", — добавляет он.

Владимир Борейко обратил внимание на то, что, как эколог, он перечисляет свои аргументы, в то же время, ответов от "Энергоатома" он не слышит.

Напомним, в пятницу пресс-служба НАЭК "Энергоатом" распространила заявление, в котором обвинила ряд украинских СМИ и экспертов отрасли в распространении информации, которая "тормозит работу НАЭК "Энергоатом" по уменьшению зависимости атомной отрасли от российского монополиста".