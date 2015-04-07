У берегов Канады обнаружили радиоактивные вещества с АЭС "Фукусима"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Радиоактивные цезий-134 и цезий-137 были обнаружены в образцах воды, взятых у побережья острова Ванкувер канадской провинции Британская Колумбия 19 февраля. Содержание цезия-134 составило 1,4 беккерелей на кубометр, концентрация цезия-137 не превышала 5,8 беккерелей.

По словам ученого института Кена Бюсселера, уровень радиации не представляет угрозы для людей или морской флоры и фауны. Если плавать в водах у острова Ванкувер каждый день в течение года, то доза полученной радиации окажется в тысячу раз ниже, чем после одного рентгеновского снимка зубов, уверены ученые.

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По данным издания, радиоактивные вещества были обнаружены на береговой линии Северной Америки впервые после аварии на АЭС "Фукусима-1". По словам Бюсселера, впоследствии такое же количество веществ может быть обнаружено у тихоокеанского побережья США. "Чем ближе радиация приближается к берегу, тем сложнее предсказывать ее распространение", — заявил он.