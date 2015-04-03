Экологи раскритиковали строительство хранилища ядерных отходов неподалеку от Киева

Об этом сообщает телеканал NewsOne. Специалисты же сдержанны в оптимизме, сообщается в сюжете, пишут Комментарии.

Киевские экологи обеспокоены местом, где хотят построить ЦХОЯТ - хранилище ядерных отходов будет в 70 километрах от столицы Украины, в Чернобыльской зоне отчуждения. По мнению директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, Россия сохраняет отходы в Сибири, США - в пустыне, Северная Европа - в норвежских фиордах, Франция - на островах в Тихом океане. "Но никто не строит хранилища под Вашингтоном, под Москвой и под Парижем", - добавляет эколог.

Читайте также"Энергоатом" рассчитывает на поставки американского оборудования для ЦХОЯТ до 2020 годаВ свою очередь, Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий считает, что наземный способ хранения, выбранный при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива - опасный и дорогой. Насколько хорошо удастся контролировать процесс хранения и обеспечивать безопасность - это ключевой вопрос. К тому же, в американской компании Holtec, которая строит ЦХОЯТ, нет соответствующего опыта. Поэтому компании придется искать подрядчиков, а это юридически рискованно.

"Они фактически по договору могут привлекать другие компании для выполнения работ. И, в конце концов, если будут определенные судебные проблемы, то ответственными будут выступать именно эти третьи стороны, а не Holtec", - добавляет он.

В сюжете телеканала напомнили, что тендер на строительство ЦХОЯТ компания Holtec выиграла еще 11 лет назад. За это время многое изменилось. Поэтому, по мнению специалистов, следует заново провести тендер и определить победителя. И обязательно учесть все тревожные нюансы: близость к столице, наземный способ строительства, мнение жителей местных населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления госкомпанией "Энергоатом" авансового платежа в размере 11,7 млн долл.