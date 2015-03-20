Активисты призывают правительство остановить незаконную застройку возле ядерного реактора в Киеве

Соответствующее заявление на пресс-конференции в УНИАН озвучил Сергей Петренко, который представляет интересы жителей проспекта Науки, 42.

«Сегодня застройщики, несмотря на все ограничения, пытаются застроить территорию, которая является зоной контроля вокруг действующего ядерного реактора в Институте ядерных исследований по адресу проспект Науки, 47», - сказал Петренко.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения общественности практически ко всем органам власти, государственные органы не выполняют своих обязанностей и никоим образом не препятствуют деятельности незаконных застройщиков.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции руководитель отдела измерительно-диагностических систем Института безопасности атомных электростанций НАНУ Александр Кучмагра, строительство в защитной зоне вокруг ядерного реактора может повлечь экологическую катастрофу ядерного характера.

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«Расположенный в институте исследовательский ядерный реактор - действующий, и на данный момент в него загружается ядерное топливо, получены все документы и лицензии на работу и проводятся энергетические пуски этого реактора», - сказал Кучмагра.

По его словам, в зоне возможного строительства жилого комплекса проходят резервные линии водоснабжения ядерного реактора.

«При работе реактора, в случае каких-либо внештатных ситуаций с основными линиями водоснабжения должны включаться резервные линии водоснабжения и обеспечивать нормальную штатную работу реактора. В случае строительства эти линии будут нарушены, реактор будет остановлен и прекращены все научные исследования», - отметил Кучмагра.

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Он добавил, что непосредственно возле реактора размещены еще две установки института, которые имеют вторую категорию опасности для персонала и окружающей среды. В связи с этим, согласно законодательных положениям обеспечения радиационной безопасности Украины, вокруг этих установок размещается санитарно-защитная зона, в которой запрещено осуществлять строительство высокоэтажных жилых комплексов.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году общественные активисты провели ряд акций против незаконной застройки Киева и лесопарковых зон, а также против принятия нового Генерального плана столицы.

Весной 2014 заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киева Андрей Вавриш заявил, что Киев планирует возобновить общественные слушания по вопросам строительства. По поводу необходимости возврата такой практики, чтобы избежать хаотичной застройки столицы не раз высказывались также общественные деятели и эксперты, однако никаких дальнейших продвижений в этом вопросе не произошло и до сих пор.

В феврале 2011 года был принят Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который фактически устранил местные общины от обсуждения проектов застройки. Как заявляла тогда лидер одной из оппозиционных сил в Киевсовете, «если оставить закон в нынешнем виде, то киевляне не будут знать, где ожидать строительные краны, и появление строительных площадок во дворах или зеленых зонах будет полной неожиданностью для общественности».

Справка УНИАН. Ядерный реактор, установленный в Институте ядерных исследований, используется для проведения исследований и научных экспериментов. В частности, в институте производят короткоживущие изотопы для нужд медицины, промышленности и исследуют влияние облучения на конструкции промышленных АЭС.