Германия планирует выделить около 18 млн евро на новый саркофаг на ЧАЭС

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Оно ссылается на проект бюджета министерства охраны окружающей среды, обнародованный во вторник, 17 марта. Проект бюджета подготовило министерство финансов Германии. В проекте документа отмечается также, что в течение следующих четырех лет - с 2016 по 2019 год - Германия будет предоставлять ежегодно 4,5 миллиона евро на работы по санации на электростанции.

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В сообщении агентства напоминается, что в 1997 году страны ”большой семерки” (G7) договорились о создании фонда для финансирования строительства саркофага над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Однако поскольку для возведения саркофага в фонде не хватает сотен миллионов евро, то Германия - в рамках председательства в G7 - намерена, таким образом, подтолкнуть сбор необходимых денег.

На этой неделе госсекретарь министерства охраны окружающей среды Германии Йохен Флясбарт планирует посетить Чернобыль, чтобы на месте получить представление о состоянии дел на станции, отмечает Немецкая волна.