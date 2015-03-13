В префектуре Фукусима начали вывозить в хранилища радиоактивный мусор

Об этом сообщили местные власти, передает ТАСС.

Еще одно хранилище в городе Футаба будет введено в эксплуатацию 25 марта. Оба этих сооружения, которые займут территорию площадью 16 тыс. кв км, способны вместить до 30 млн тонн мусора, загрязненного радиоактивными веществами. В настоящее время радиоактивные отходы хранятся более чем в 80 тыс. точек в населенных пунктах Фукусимы.

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Решение о возведении хранилищ на территории префектуры Фукусима, которая сильнее всех пострадала от аварии на АЭС, было принято в 2014 году. В общей сложности Токио намерен потратить на эти цели около 1,1 трлн иен ($9,4 млрд). Через 30 лет все содержимое этих объектов планируется перевезти в новые хранилища. Их будущее местоположение пока не определено, однако власти утверждают, что оно будет находиться за пределами Фукусимы.

В результате аварии на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года обширные территории подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Из района АЭС пришлось эвакуировать более 80 тыс. человек.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники аварийной японской АЭС "Фукусима-1" начали контролируемый сброс в Тихий океан части грунтовых вод, которые были ранее откачаны из-под территории станции.