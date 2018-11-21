ЕС выделит почти миллион евро для реализации в Украине проекта безопасного обращения с радиоактивными отходами

Главной целью этого 3-летнего проекта является передача украинским партнерам опыта и возможностей.

Европейский Союз выделит 950 тыс. евро для реализации в Украине проекта «Определение форм отходов, обеспечивающих безопасную переработку, хранение и захоронение проблемных радиоактивных отходов, которые хранятся на украинских ядерно-энергетических предприятиях» в рамках финансируемого ЕС Инструмента сотрудничества в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, данный проект - один из трех новых инициатив, запущенных ЕС этой осенью. Другие две - «Разработка плана геологического захоронения РАО в Украине и графика его реализации» и «Комплексная оценка безопасности площадок по обращению с РАО, которые эксплуатирует госпредприятие «Радон», и проектирование мероприятий по реабилитации проблемных хранилищ».

«Главной целью этого 3-летнего проекта является передача украинским партнерам опыта и возможностей для эффективного внедрения современных технологий и проектирования соответствующих установок для безопасной и экономически эффективной обработки и последующего захоронения радиоактивных отходов, которые сейчас накапливаются и хранятся на Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской атомных электростанциях», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что бенефициаром проекта является Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, представленное НАЭК «Энергоатом» и Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения. Конечными пользователями являются Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская, Хмельницкая и Чернобыльская АЭС, а также «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами».

Как сообщал УНИАН, через Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ) ЕС предоставил государственной корпорации «Радон» около 100 единиц специализированного оборудования и инструментов стоимостью более 3,3 млн евро для реагирования на потенциальные чрезвычайные радиологические ситуации.

Также ЕС в рамках проекта «Комплексная оценка безопасности площадок по обращению с радиоактивными отходами, которые эксплуатирует государственная корпорация "Радон" и проектирование мероприятий по реабилитации проблемных хранилищ» предоставит 1,4 млн евро госкорпорации "Радон" на повышение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, расположенных вблизи Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы.