Экологическая опасность: наемники на Донбассе занимаются захоронением радиационных отходов из РФ

"ДНРовцы" затопили ртутную шахту, что угрожает экологии региона.

Экологическая ситуация на оккупированной части Донецкой области в ближайшее время может стать абсолютно неконтролируемой из-за действий "ДНР".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Группой ИС получена информация об остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты "2-бис", которая входила в состав Никитовского ртутного комбината" (закрыт в 1995 году, расположен в городе Горловка Донецкой области). В 2012 году на тему влияния переработки ртути на экосистему региона при участии американских ученых проводились исследования, которые показали в районах, прилегающих к комбинату, что содержание паров ртути составляет от 155-300 к 1427-1680 мг/л, что является причиной ртутной интоксикации жителей этого района, повышенной заболеваемости, детской смертности. В почве окружающей территории, отстойнике и золе растений обнаружены концентрации ртути, превышающие фоновые в 10-15 раз. Содержание металла в подземных водах в районе комбината в 20-30 раз превышает предельно допустимую концентрацию", - написал он.

По словам Тымчука, в октябре "власть ДНР" уволила всех работников, которые обслуживали и эксплуатировали насосные установки, а по состоянию на начало ноября 2018 года было остановлено откачки воды из горных выработок шахты "2-бис" и "Новая".

В свою очередь эксперты заявили, что затопление ртутной шахты может привести к проседанию грунта под руслом канала "Северский Донец - Донбасс" и разрушения водовода.

"В течение 2016 года боевики массово вырезали металл на обогатительной фабрике и других объектах этого предприятия. В апреле 2017 года жители Горловки, которые проживают в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории комбината "военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности". К территории заброшенного "Никитовского ртутного комбината" со стороны поселка Ртутный подъехали несколько Камазов с номерами: ДК 42-03, ДК 41-10, ДК 43-08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки и перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината", - добавил Тымчук.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе забирают у населения землю - разведка

По данным группы ИС, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.

Отдельно эксперты отметили, что затопление выработок шахты "2-бис" и "Новая" грозит серьезными проблемами всему региону: кроме вопроса захоронения радиационных отходов из РФ, говорится и о дальнейшее резкое повышение содержании ртути в земле и воде.

Напомним, ранее в Совместном центре по контролю и координации заявили, что преступная бездеятельность главарей боевиков на Донбассе по игнорированию заявок предприятий о предоставлении гарантий безопасности на время ремонтных работ может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.

"Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО “Инкор и Ко” (расположен вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область). Большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя", - говорится в заявлении.