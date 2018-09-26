Украина взялась за ликвидацию могильника радиоактивных отходов на Кировоградщине

Стоимость проекта, который будет реализовываться при поддержке НАТО, составляет 1,5 млн евро.

Министерство обороны Украины и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), в рамках Трастового фонда НАТО, начало ликвидацию могильника радиоактивных отходов (РАО) "Цибулево", который находится на территории воинской части А0981 в селе Цибулево Кировоградской области.

Об этом во время мероприятия, посвященного старту данного проекта, сообщил глава ГАЗО Виталий Петрук.

"Мы уже имеем позитивный опыт внедрения подобных проектов в Украине при поддержке НАТО. Два года назад совместными усилиями мы очистили "Вакуленчук" в Житомирской области от РАО. Теперь мы беремся за новый объект в Кировоградской области. Для нас важно продолжать работу в этом направлении, потому что такие проекты помогают уменьшить влияние радионуклидов на окружающую среду и улучшить общее состояние радиационной безопасности в Украине", - отметил он.

Петрук добавил, что стоимость проекта составляет 1,5 млн евро и срок его реализации - 18 месяцев.

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Средства для реализации проекта предоставляет Германия.

Петрук уточнил, что НАТО будет ответственно за все аспекты управления проектом, а ГАЗО будет заниматься работами по обращению с РАО.

Глава госагентства сообщил, что проект будет реализовываться в три этапа: радиационное обследование объекта; предварительная обработка РАО, их извлечение, кондиционирование, пакетирование в соответствующее контейнеры и транспортировка к местам захоронения; рекультивация территории объекта и восстановление территории до своего первичного состояния.

Также Петрук добавил, что есть ещё 5 могильников РАО на территории военных объектов Украины, кроме "Вакуленчука", проект по ликвидации которого был успешно завершен в 2017 году.

Из них два объекта находятся в аннексированном Крыму, а один на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года завершился пилотный проект Трастового фонда НАТО для захоронения радиоактивных отходов с бывших советских военных объектов, которые хранились на объекте «Вакуленчук» в Житомирской области.