В Минэкологии прокомментировали отставку гендиректора ЧАЭС

Ранее Игорь Грамоткин заявил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которое координирует работу зоны отчуждения, не планировало снова продлевать контракт с генеральным директору ЧАЭС Игорем Грамоткиным, который ранее заявил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством министерства.

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Как сообщили УНИАН в пресс-служба Минприроды, об этом и. о. министра экологии и природных ресурсов Виктор Вакараш сообщил в комментарии «Главкому».

Вакараш пояснил, что срок контракта Грамоткина завершается за несколько месяцев.

«Еще в декабре прошлого года встал вопрос о целесообразности продолжения контракта господину Грамоткину. Тогда в Минэкологии, проконсультировавшись с партнерами из ЕБРР, приняли решение дать этому человеку еще один шанс завершить взятые его предприятием обязательства. Однако мы оказались в ситуации, когда сроки ввода в эксплуатацию необходимых объектов были на грани срыва. Об этом во время совместных совещаний неоднократно докладывало руководство Государственного управления зоной отчуждения, поэтому не думаю, что при таких условиях целесообразно было бы говорить о продлении контракта. Конечно, в Минэкологии обращали внимание и на многочисленные журналистские расследования в отношении господина Грамоткина», - сообщил Вакараш.

При этом, по его словам, нет никакого конфликта между Минэкологии и государственным специализированным предприятием «Чернобыльская АЭС», которое входит в структуру Государственного агентства управления зоной отчуждения (ГАЗО).

«В течение последних двух лет произошли три Ассамблеи стран-доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС. Хочу подчеркнуть, что впервые за много времени Украина выполнила взятые на себя обязательства. Это подчеркивают и в ЕБРР, как банку-распорядителю средств проектов безопасности в зоне отчуждения, так и на последней ассамблее, которая состоялась неделю назад в Лондоне. Там были достигнуты важнейшие договоренности по введению в эксплуатацию нового безопасного конфаймента на Чернобыльской АЭС. Также Минэкологии начало консультации с Европейской комиссией относительно работы по общему выводу из эксплуатации ЧАЭС», - сообщил Вакараш

Он подчеркнул, что такой прогресс стал возможен, в первую очередь, благодаря активной позиции Минэкологии в этом переговорном процессе.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор Чернобыльской АЭС Грамоткин заявил, что подает в отставку из-за конфликта с руководством Минприроды.

По его словам, для завершения реализуемых на ЧАЭС проектов необходима слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако на пути их реализации возникла серьезная преграда в виде «искусственно созданного конфликта» между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС.