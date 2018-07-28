Гендиректор ЧАЭС уходит в отставку из-за конфликта с Минэкологии

По мнению Игоря Грамоткина, «этот конфликт начинает влиять на сроки и ход реализации проектов», что «может повлечь наложение на Украину дополнительных обязательств, в том числе и финансовых».

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин написал публичное заявление об отставке из-за разногласий с Министерством экологии Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ЧАЭС.

По его словам, между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС возник конфликт из-за двух проектов — НБК Новый Безопасный Конфайнмент и ХОЯТ-2, которые якобы должны были завершить в этом году. Грамоткин заявил, что 20 июля на Ассамблее Доноров он был исключен из состава украинской делегации.

«Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участия в обсуждении важных вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС», — говорится в заявлении.

Он также добавил, что не может в дальнейшем отвечать за те решения, которые озвучивались на Ассамблеи и были в итоге приняты. Также Грамоткин сказал, что «лишен возможности обеспечить погашение задолженности в пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытия текущих расходов предприятия».

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«Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично решить проблему», — написал генеральный директор Чернобыльской АЭС.

По мнению Игоря Грамоткина, «этот конфликт начинает влиять на сроки и ход реализации проектов», что «может повлечь наложение на Украину дополнительных обязательств, в том числе и финансовых».

В начале июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и усилении социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Ранее стало известно, что правительство предусмотрело в государственном бюджете около 2 миллиардов гривен на социальную защиту граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России.

В предыдущие годы на эти цели ежегодно тратилось около 200 миллионов долларов.

Кроме этого, президент сообщал, что новый саркофаг на ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Также сообщалось, что Чернобыльскую зону хотят превратить в инновационную площадку, которая будет производить альтернативную энергию.

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