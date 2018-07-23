Минприроды отобрало лицензии на обращение с опасными отходами у 26 спецпредприятий
17:07, 23 июля 2018Ядерные отходы
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До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий.
Министерство аннулировало лицензии на обращение с опасными отходами у 26 спецпредприятий / фото antikor.com.ua
Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами очередным спецпредприятиям.
Об этом говорится на сайте министерства.
Сообщается, что Министерство лишило права хранить опасные отходы ГП "Новатор", собирать и хранить опасные отходы ООО НПП "Укрекопромпроект". Также, министерство лишило лицензии на сбор, перевозку и хранение опасных отходов ООО "Вторальянс".
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Всего с начала года лицензий на обращение с опасными отходами лишены 26 спецпредприятий, что составляет около 10% от общего количества зарегистрированных в этой сфере.
До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий, 50% - уже проверено.
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