Минприроды отобрало лицензии на обращение с опасными отходами у 26 спецпредприятий

До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий.

Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами очередным спецпредприятиям.

Об этом говорится на сайте министерства.

Сообщается, что Министерство лишило права хранить опасные отходы ГП "Новатор", собирать и хранить опасные отходы ООО НПП "Укрекопромпроект". Также, министерство лишило лицензии на сбор, перевозку и хранение опасных отходов ООО "Вторальянс".

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Всего с начала года лицензий на обращение с опасными отходами лишены 26 спецпредприятий, что составляет около 10% от общего количества зарегистрированных в этой сфере.

До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий, 50% - уже проверено.