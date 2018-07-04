Защитники природы протаранили АЭС во Франции дроном в виде Супермена (видео)

В "Гринпис" заявили, что их поступок продемонстрировал уязвимость безопасности атомных электростанций.

Активисты природоохранной организации "Гринпис" разбили беспилотник в виде героя комиксов о стену французской АЭС "Бюже" неподалеку от Лиона.

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Видео с дрона они выложили в Twitter. В "Гринпис" заявили, что их поступок продемонстрировал уязвимость безопасности атомных электростанций.

"Полет и авария этого беспилотника показали, как воздушное пространство был недостаточно защищено", - говорится в заявлении неправительственной организации.

Операторы "Гринпис" использовали два дрона, один из которых снимал полет, а второй влетел прямо в стену здания, где хранится отработанное урановое топливо.

Компания EDF, которая является оператором "Бюже", подтвердила нарушения бесполетной зоны над АЭС. В организации заявили, что один беспилотник был перехвачен сотрудниками французской жандармерии. В "Гринпис" перехват опровергают и заявляют, что второй дрон в конце концов тоже разбился.

Представители EDF заявили, что дроны не представляло опасности для АЭС, и пообещали подать в суд на "Гринпис".