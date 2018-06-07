В Чернобыльской зоне спасатели все еще тушат два очага пожара площадью 1,5 гектара (видео)

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

В Чернобыльской зоне спасатели состоянию на 8.00 продолжают тушить два отдельные очаги пожара общей площадью около 1,5 га.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 человек.

Авиацией ДСНС с начала работ осуществлено 69 сбросов воды (318 тонн), из них самолетами АН-32П - 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 - 39 сбросов воды (78 тонн).

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Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в столице радиационный фон составляет 12 мкР / ч (безопасный уровень - до 30 мкР / ч); в Чернобыле - 31 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч); на промплощадке ЧАЭС - 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Как сообщал УНИАН, 5 июня в 10.10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га.

В 18.05 6 июня пожар был локазиовано на общей площади около 2 га.