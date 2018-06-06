Рассекреченные документы архива СБУ об аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО

Указанный перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб.

Рассекреченные документы Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины по тематике аварии на Чернобыльской атомной электростанции внесли в реестр Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

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«Указанный перечень документов всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб. Немалую часть коллекции составляют документы из рассекреченных фондов КГБ», - говорится в сообщении.

В силовом ведомстве также сообщили, что Государственная архивная служба Украины вручила представителям СБУ сертификат, подтверждающий включение архивных документов в соответствующий реестр ЮНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году чернобыльский реактор накрыли уникальным саркофагом. Эта Арка тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую Свободы.