"600 при норме в 20": пожарным в Чернобыле посоветовали выбросить сапоги после выхода из леса (видео)

Пожарные говорят, что пламя уже не распространится.

Открытого огня нет, но лес в Чернобыле до сих пор тлеет. Спасателям удалось потушить пожар почти на всей территории возгорания.

Работники ГСЧС отчитываются о почти полной ликвидации пожара и отсутствии угрозы распространения огня из тех ячеек, которые продолжают тлеть. Продолжительность работы спасатели объяснили сложным радиационным фоном, говорится в сюжете ТСН.

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Не выдерживала условий тушения даже техника: на глазах журналистов вышла из строя машина ГСЧС, емкость которой не справилась с нагрузкой. Пожарные сетовали на жару, а специалисты измеряли радиационное загрязнение их одежды и советовали сразу же выбрасывать сапоги. "600 при норме в 20", - признался о показателях прибора один из пожарных.

Вместе с тем на КПП "Дитятки" на въезде в 30-километровую зону отчуждения журналисты весь день измеряли радиационный фон и не зафиксировали отклонений от нормы. Так, во время прямого эфира прибор показал 0,17 микрозивертов – то есть почти вдвое меньше, чем считается предельно допустимой нормой.

Накануне, 5 июня, в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на 7 кварталов лесного массива, на общей площади около 12 га. Горел лес неподалеку от захоронено в 1986 году села Копачи Иванковского района.

В ГСЧС сегодня заявили, что превышений допустимых норм радиации в Киеве в результате пожара леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не зафиксировано.