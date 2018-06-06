Площадь пожара возле ЧАЭС уменьшилась до 2 гектаров, уровень радиации в Киеве - в норме

Открытого огня возле Чернобыльской атомной электростанции нет, ситуация контролируемая, утверждают в ГСЧС.

Площадь лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уменьшилась до двух гектаров.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 14:00 6 июня, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 га», - говорится в сообщении.

«Ситуация контролируемая. Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков», - говорится в сообщении.

По-прежнему в тушении пожара задействованы 150 человек и 35 единиц техники, из них от ГСЧС 130 человек и 22 единицы техники.

«Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 53 сброса (244 тонны) из них самолетами АН-32П осуществлено 23 сброса воды (184 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 30 сбросов воды (60 тонн)», - говорится в сообщении.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

В частности, в городе Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).