Уровень радиации в Киеве после пожара в Чернобыле находится в пределах нормы

13:02, 06 июня 2018
Ядерные отходы
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На месте пожара и в Киеве осуществляется усиленный дозиметрический контроль / ГСЧС

Об этом сегодня заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«В настоящее время площадь пожара удалось уменьшить с 12 до 3 гектаров. В настоящее время продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации пожара, открытого горения нет, наблюдается тление травы, деревьев и лесной подстилки. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек личного состава», - сказал глава ГСЧС.

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По его словам, на месте пожара и в Киеве осуществляется усиленный дозиметрический контроль.

«Превышений допустимых норм радиации не зафиксировано. В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/ч при безопасном уровне - до 30 мкР/ч. В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч, безопасный уровень - до 50 мкР/ч. На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч, безопасный уровень - до 140 мкР/ч», - отметил Чечеткин.

В ведомстве напомнили, что 5 июня в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на 7 кварталов лесного массива, на общей площади около 12 га.

Специалисты ГСЧС сразу привлекли как наземные силы, так и силы авиации. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра, отсутствием просек, противопожарных разрывов и невозможностью подъезда пожарной техники к отдельным очагам возгорания. В отдельных лесных кварталах был очень высокий уровень радиации, там работала только авиация.

Полиция расследует возгорание леса возле ЧАЭС как уничтожение или повреждение лесных массивов.

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