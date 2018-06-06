Пожар в Чернобыле: открытого огня нет, продолжают тлеть трава и деревья (фото)

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

По состоянию на 12:00 6 июня, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 3 га. Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. Так, в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч). На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Как сообщал УНИАН, 5 июня в 10.10 в зоне отчуждения отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади 10 га.

Полиция расследует возгорание леса возле ЧАЭС как уничтожение или повреждение лесных массивов.