Пожар в Чернобыле: полиция начала расследование

10:10, 06 июня 2018
Ядерные отходы
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Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Чернобыле / фото facebook.com/levina.ns

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киевской области. Там отметили, что сейчас в зоне отчуждения полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим.

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"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что полиция на месте возгорания обнаружила 3 или 4 факела. Умышленный поджог мог иметь целью сокрытие следов других преступлений – например, незаконной вырубки леса.

Как сообщал УНИАН, в Чернобыльской зоне, неподалеку от захороненого в 1986 году села Копачи Иванковского района загорелось около 10 га леса.

В комментарии УНИАН глава пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что обнаружены отдельные очаги пожара, но они находятся недалеко друг от друга.

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Теги: #полиция#пожар#Чернобыль