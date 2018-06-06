Пожар в Чернобыле все еще не потушили, ветер несет дым на Киев (фото)
По состоянию на сегодняшнее утро продолжается тушение отдельных очагов лесного пожара, который произошел вчера около Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7.00 6 продолжается тушение отдельных очагов на общей площади около 5 га», - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 35 единиц техники и 150 человек личного состава.
Отмечается, что авиацией ДСНС с начала работ осуществлено 29 сбросов воды (130 т).
В 4:56 была привлечена авиация ГСЧС двое АН-32П и вертолет Ми-8. В целом авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 35 сбросов (154 тонн), из них самолетами АН-32П осуществлено 14 сбросов воды (112 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 21 сброс воды (42 тонны).
Силы и средства спасателей сосредоточены в районе с. Копачи.
Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. В частности, в столице он составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль - 22,45 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).
Отметим, что ветер сегодня северный, то есть со стороны Чернобыля он дует в сторону Киева.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в 10.10 в зоне отчуждения отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.