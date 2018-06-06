Пожар в Чернобыле все еще не потушили, ветер несет дым на Киев (фото)

По состоянию на сегодняшнее утро площадь возгорания охватывает 5 га леса.

По состоянию на сегодняшнее утро продолжается тушение отдельных очагов лесного пожара, который произошел вчера около Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 6 продолжается тушение отдельных очагов на общей площади около 5 га», - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 35 единиц техники и 150 человек личного состава.

Отмечается, что авиацией ДСНС с начала работ осуществлено 29 сбросов воды (130 т).

В 4:56 была привлечена авиация ГСЧС двое АН-32П и вертолет Ми-8. В целом авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 35 сбросов (154 тонн), из них самолетами АН-32П осуществлено 14 сбросов воды (112 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 21 сброс воды (42 тонны).

Силы и средства спасателей сосредоточены в районе с. Копачи.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. В частности, в столице он составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль - 22,45 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Отметим, что ветер сегодня северный, то есть со стороны Чернобыля он дует в сторону Киева.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в 10.10 в зоне отчуждения отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.