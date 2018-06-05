Площадь пожара возле ЧАЭС составляет около 6 гектаров - ГСЧС

К тушению пожара уже привлечено 34 единицы техники и 153 человека.

По состоянию на 22:00 площадь пожара возле Чернобыльской АЭС составляет отдельными ячейками около 6 гектаров.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

По состоянию на 22:00 авиация ГСЧС осуществила 25 сбросов воды (98 тонн), из них самолетами АН-32П совершено 8 сбросов (64 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

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К тушению пожара уже привлечено 34 единицы техники и 153 человека, из них от ГСЧС – 16 единиц техники и 102 человека, от ГП Чернобыльская пуща - 17 единиц техники, из них 3 трактора, и 47 человек, а также 2 единицы техники и 4 человека транспортного отделения г. Чернобыль, авиация ГСЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

"В настоящее время ситуация контролируется, площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

"Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону м. Киева не наблюдается", - отметили в ГСЧС.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч); в городе Чернобыль радиационный фон составляет 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч); на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

К тушению пожара были привлечены сначала 29 единиц техники и 126 человек.