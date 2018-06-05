Спасатели рассказали об уровне радиации в Киеве из-за пожара в Чернобыле (видео)

Сейчас специалисты ничего угрожающего для жителей Киева не видят.

Система контроля радиации в столице переведена в режим работы в чрезвычайном состоянии. Это произошло ввиду пожара в лесу близ Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает ТСН, это означает, что все существующие у специалистов приборы измерения радиации включены, а эксперты тщательно фиксируют любые изменения. Средний показатель по столице, по данным ГСЧС, составлял в течение дня 10 мкР/ч при норме в 30.

Под вечер прибор на передвижной станции измерения специалистов показал 13 мкР/ч, а эксперты заверили, что проводят регулярные измерения, каждые шесть часов записывают все данные в специальный журнал и пока ничего угрожающего для жителей Киева не видят. "Сегодня волноваться не нужно", - сказал один из специалистов.

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Журналисты же решили воспользоваться бытовым дозиметром и замерить уровень излучения просто в студии ТСН во время эфира и получили показатель еще ниже – около 7. В то же время по сообщению пресс-службы государственного агентства по управлению зоной отчуждения, радиация там фиксируется на уровне 24,1 мкР/час.

Как сообщал УНИАН, масштабный пожар в Чернобыльской зоне мог начаться с поджога.