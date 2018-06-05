Горит радиационный "рыжий лес": на месте возгорания в Чернобыле нашли факелы - СМИ (видео)

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне мог начаться из-за поджога.

Поджог является наиболее вероятной пока гипотезой относительно причин пожара вблизи Чернобыльской атомной электростанции.

На это указывают данные полиции и ГСЧС, говорится в сюжете ТСН.

В частности, журналисты владеют информацией о том, что полиция на месте возгорания обнаружила 3 или 4 факела. Умышленный поджог мог иметь целью сокрытия следов других преступлений – например, незаконной вырубки леса.

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Спасатели в оценках причин осторожны, потому что сконцентрированы сейчас на борьбе с пламенем. "На данный момент еще работают подразделения. Уже после ликвидации пожара выяснят причину. Но следует отметить, что огонь был в разных местах, то есть возгорание этой подстилки было в разных местах", - пояснила представитель ГСЧС.

По данным пожарных, загорелось около 10:00 утра, огонь с травы перекинулся на лес, и пламя не удалось локализировать до сих пор. Этому мешает сильный порывистый ветер. На месте работают около 120 спасателей, 30 единиц техники, а с воздуха тушение обеспечивают самолет Ан-32 и вертолет Ми-8, которые уже вылили на землю свыше 30 тонн воды.

Ситуация опасна тем, что огнем охвачен так называемый "рыжий лес", который принял на себя львиную долю радиации во время аварии на ЧАЭС. Площадь пожара достигает 10 гектаров. Эксперты не скрывают, что в воздух могут выбрасываться радиоактивные элементы, а ветер дует на Киев.