Масштабный пожар в Чернобыле: спасатели рассказали подробности

18:36, 05 июня 2018
Ядерные отходы
519 0

В настоящее время авиация уже сбросила на горящий в Чернобыльской зоне лес 34 тонны воды.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

«По состоянию на 17.30 авиацией ГСЧС осуществлено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами Ан-32П осуществлено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 4 сброса воды (10 тонн)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в 10.10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, из них от ГСЧС - 10 ед. тех. и 75 человек, от ГП «Чернобыльская пуща» - 17 ед. тех. и 47 человек, 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения г. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

Читайте такжеПожар в Чернобыльской зоне: опубликованы фото и видео

Как сообщал УНИАН, в Чернобыльской зоне, недалеко от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района пылает около 10 га леса.

В комментарии УНИАН глава пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что выявлены отдельные очаги пожара, но они находятся недалеко друг от друга.

Говоря о ситуации с радиационным фоном на месте пожара, Рубан заявила: "Радиационный фон в зоне ЧАЭС сам по себе является повышенным. На данный момент его превышения нет».

Также она добавила, что на месте пожара работают дозиметристы для обеспечения безопасности пожарных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Чернобыле
Теги: #пожар#лес#Чернобыль#Чернобыльская зона отчуждения