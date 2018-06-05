Масштабный пожар в Чернобыле: спасатели рассказали подробности

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек.

В настоящее время авиация уже сбросила на горящий в Чернобыльской зоне лес 34 тонны воды.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.

«По состоянию на 17.30 авиацией ГСЧС осуществлено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами Ан-32П осуществлено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 4 сброса воды (10 тонн)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в 10.10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, из них от ГСЧС - 10 ед. тех. и 75 человек, от ГП «Чернобыльская пуща» - 17 ед. тех. и 47 человек, 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения г. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

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Как сообщал УНИАН, в Чернобыльской зоне, недалеко от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района пылает около 10 га леса.

В комментарии УНИАН глава пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что выявлены отдельные очаги пожара, но они находятся недалеко друг от друга.

Говоря о ситуации с радиационным фоном на месте пожара, Рубан заявила: "Радиационный фон в зоне ЧАЭС сам по себе является повышенным. На данный момент его превышения нет».

Также она добавила, что на месте пожара работают дозиметристы для обеспечения безопасности пожарных.