В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар - горит в районе самого радиационного "рыжего леса" (фоторепортаж)

17:56, 05 июня 2018
Ядерные отходы
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В Чернобыльской зоне горят около 10 га леса неподалеку от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района.

Об этом сообщила глава пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, которая находится на месте происшествия.

Она подтвердила факт пожара и сказала: "Общая площадь пожара, который пока распространяется отдельными ячейками, - до 10 га. В данный момент над ликвидацией пожара работает 29 единиц техники и 120 человек личного состава. Также на месте работают самолет и вертолет".

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По словам Рубан, хотя это отдельные очаги пожара, но они находятся недалеко друг от друга.

Говоря о месте лесного пожара, она отметила, что это в районе захороненного села Копачи, в районе так называемого "рыжего леса" (лесной массив вблизи села Копачи, который в результате сверхмощного радиационного излучения после взрыва на ЧАЭС погиб, деревья усохли от сильного радиационного заражения. Впоследствии он был закопан бульдозерами - УНИАН).

Говоря о ситуации с радиационным фоном на месте пожара, Рубан заявила: "Радиационный фон в зоне ЧАЭС сам по себе является повышенным. На данный момент его превышения нет».

Также она добавила, что на месте пожара работают дозиметристы для обеспечения безопасности пожарных.

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Теги: #пожар#лес#Чернобыльская зона отчуждения