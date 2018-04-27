Министр экологии о намерении боевиков затопить радиоактивную шахту на Донбассе: это открытый шантаж всего мира

По словам Семерака, затопление шахты «Юнком» создает угрозу для проникновения радионуклидов в приповерхностные воды.

Заявления боевиков «ДНР» об отключении процесса откачки воды на угледобывающей шахте «Юнком» в Донецкой области приведет к распространению радионуклидов, и поэтому является шантажом не только Украины, но и всего мира. Об это в комментарии корреспонденту УНИАН заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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«Я считаю заявление донецких террористов о прекращении откачки воды в шахте «Юнком» открытым шантажом, шантажом мира, поскольку негативный эффект будет ощущать не только Украина, но и весь черноморский регион», - сказал он.

По словам Семерака, на сегодняшний день Минэкологии уделяет особое внимание проблеме затопления шахты «Юнком», поскольку та вода, которая не будет откачиваться (по вине террористов), может вынести из шахты продукты подземного ядерного взрыва, который был произведен в 1979 году.

«Это заявление осуществить террористический акт. Затопление шахты «Юнком» создает угрозу для проникновения продуктов ядерного взрыва 1979 года в приповерхностные водные объекты. Эти продукты будут мигрировать. Никто не может оценить масштаб, но это будет существенная опасность для жизни людей», - считает Семерак.

Как сообщал УНИАН, в 20-х числах апреля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что боевики намерены отключить некоторые насосы шахты «Юнком» («Юный коммунар») в населенном пункте Бунге, в 43 километрах от временно оккупированного Донецка, в результате чего она будет затоплена.

На заседании Парламентского комитета ассоциации в Страсбурге Семерак заявил, что возможное затопление шахты «Юнком», где в советские годы был произведен ядерный взрыв, представляет серьезную угрозу экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран. Министр настаивал на внесении этого вопроса во все переговорные группы по урегулированию ситуации на Донбассе и, в частности, на допуске представителей миссии ОБСЕ для осуществления экологического мониторинга на «Юнкоме».

В Кремле заявили, что не знают о намерении оккупационной администрации затопить шахту «Юнком» на Донбассе. В настоящее время на временно оккупированной территории Донбасса полностью или частично затоплены почти 40 угольных шахт.