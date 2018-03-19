Радиационная безопасность в зоне ЧАЭС существенно повышается - Минэкологии

По словам министра экологии, введение на ЧАЭС нового защитного сооружения в эксплуатацию планируется в этом году.

Уровень радиационной безопасности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС существенно повышается после возведения над четвертым энергоблоком станции нового безопасного конфайнмента (арки).

Об этом во время пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Уровень экологической и радиационной безопасности в Чернобыльской зоне существенно улучшается и существенно повышается», - сказал Семерак.

По его словам, улучшение экологических показателей произошло благодаря тому, что над четвертым энергоблоком ЧАЭС (разрушенным в 1986 году в результате аварии) был построен новый безопасный конфайнмент, который в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию.

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«На сегодня завершаются работы по введению этого объекта эксплуатацию. Также завершается строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива ЧАЭС», - отметил министр, добавив, что отработавшее топливо будет постепенно перевезено из старого хранилища в новое.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2016 года строительная компания Novarka, построившая арку, завершила процесс ее установки над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Стоимость строительства арки составила 1,5 млрд евро. По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установления в проектное положение в 10 раз.

В августе 2017 года был начат этап «холодных» испытаний нового хранилища для отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2). Во время этих испытаний использовались имитаторы настоящего ядерного топлива. Ввод в эксплуатацию этого хранилища запланирован на вторую половину 2018 года.

Справка. Конфайнмент - это защитное сооружение, которое включает комплекс технологического оборудования для изъятия из разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС материалов, содержащих ядерное топливо, обращения с радиоактивными отходами и другие системы, предназначенные для осуществления деятельности по преобразованию этого энергоблока в экологически безопасную систему и обеспечения безопасности персонала, населения и окружающей среды.

Новый безопасный конфайнмент– это многофункциональный комплекс для преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.