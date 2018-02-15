Не более 90 секунд под душем: третий богатейший город Африки переживает водный коллапс (фото)

В Кейптауне уже сейчас критически не хватает воды, а в мае наступит "день зеро". Пока жители города вынуждены собирать воду для стирки после купания, а машины могут мыть только под дождем, власти готовятся к ухудшению ситуации.

В мае Кейптаун может оказаться первым городом в мире, где нет воды. Накануне коллапса власти мегаполиса вводят беспрецедентные меры водной экономии, требуют дополнительных средств из госбюджета и ждут сезона дождей.

Как пишет журнал Новое время, стоять под душем столько, сколько хочется, теперь непозволительная роскошь для жителей одной из трех столиц Южно-Африканской Республики - 4-миллионного Кейптауна. Сейчас этот город переживает острую форму водного кризиса и рискует стать первым в мире мегаполисом, в котором закончится вода.

Краны в домах и квартирах будут перекрыты в так называемый "день зеро", когда уровень запасов в водохранилище опустится до предельно низкого уровня - 13,5%. По подсчетам местных властей, это произойдет 11 мая.

К водному коллапсу мегаполис привел перерасход водных ресурсов в развивающемся аграрном секторе региона в сочетании с ростом населения города и засухой, которая продолжается здесь уже третий год подряд. Пополнить водохранилища и спасти Кейптаун может сезон дождей, который начнется в мае. Хотя климатологи предупреждают: осадки на засушливом юге ЮАР далеко не всегда обильны, пишет Новое время.

Пытаясь не допустить наступления "дня зеро", жители Кейптауна уже ограничили потребление: вначале до 87 л воды в день на человека, а с 1 февраля - до 50 л. Также раскупили в магазинах всевозможные емкости, где можно хранить воду, и собиратели влаги.

Местные жители проводят под душем не более 90 сек. в день, гораздо реже стирают одежду и постельное белье, а машины моют только под дождем. После купания воду собирают в душевых и умывальниках и заливают в стиральную машину, а затем пускают на слив в туалете, где бачки отключены от водопровода. Дождевую воду набирают в специальные резервуары, чтобы использовать для мытья посуды, стирки и даже очистки до качества питьевой. Для защиты от испарения владельцы бассейнов их обязательно накрывают.

Как отмечает Новое время, недовольство местных жителей вызывает тот факт, что их богатые сограждане по-прежнему наполняют свои бассейны и поливают газоны. Впрочем, чтобы не подливать масла в огонь, они делают это до рассвета, отмечает Новое время.

Состоятельных горожан в Кейптауне немало: здесь проживают 8,2 тыс. миллионеров, 440 мультимиллионеров и 2 миллиардера. По данным отчета Africa Wealth Report 2017 от AfrAsia Bank, Кейптаун является третьим богатейшим городом Африки после южноафриканского Йоханнесбурга и египетского Каира.

Из-за водного кризиса компании, которые занимаются бурением скважин, уже подсчитывают барыши: все они загружены заказами на год вперед. Также довольны заработками предприниматели, которые завозят в Кейптаун техническую воду из других регионов в цистернах и продают по $ 1 за 9,5 л.

Тем временем без работы остаются мойщики машин и работники ферм, а правоохранители готовятся к ажиотажу, связанному с водой в "день зеро". Если после отключения воды в городе начнутся беспорядки, вмешается армия. По мнению силовиков, самыми горячими точками станут как раз пункты раздачи воды: если каждая семья отправит в ближайший пункт одного человека, там образуется очередь из 5 тыс. человек.

В конце января лоукостер FlySafair и правда разрешил пассажирам внутренних рейсов провозить в ручной клади до 5 л воды. “Наши клиенты, как и все южноафриканцы, хотят помочь, чем могут”, - пояснил нововведение Кирби Гордон, глава отдела продаж и дистрибуции компании.

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В середине февраля правящий с 2009 года президент ЮАР Джейкоб Зума оказался на грани импичмента и ушел в отставку. К этому привела, в частности, острая критика его бывших однопартийцев и сограждан, в том числе касающаяся водного кризиса в Кейптауне.

Вода становится одной из острейших глобальных проблем человечества, и Кейптаун - не единственный город, ощутивший ее дефицит. К периодическим отключениям водоснабжения уже привыкли жители Мехико, до критической отметки в засушливый сезон то и дело доходит уровень воды в водохранилищах Найроби и Аккры. А Мельбурн уже готовится к жизни в условиях водного дефицита, который наступит, согласно подсчетам, через десять лет.

По данным американского Института мировых ресурсов (WRI), сегодня более 1 млрд жителей планеты живут в условиях дефицита воды, а к 2025 году с такой проблемой столкнутся уже 3,5 млрд землян.