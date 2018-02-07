В Представительстве ЕС призывают ВР принять закон о стратегической экологической оценке

Европейские дипломаты отмечают, что это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, который украинский парламент еще не принял.

В Представительстве Европейского Союза в Украине призывают Верховную Раду на этой неделе принять закон о стратегической экологической оценке, который является одним из международных обязательств Украины.

Об этом сообщает Представительство Евросоюза в микроблоге Twitter.

«Надеемся, что на этой неделе Верховная Рада примет закон «О стратегической экологической оценке» (№6106). После принятия в прошлом году закона «Об оценке воздействия на окружающую среду», это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, которого не хватает. Также это одно из международных обязательств Украины», - заявили европейские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2017 года Верховная Рада Украины отправила на повторное второе чтение проект закона «О стратегической экологической оценке» (регистрационный номер 6106). За данное решение проголосовали 227 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил на заседании парламента, что этот законопроект направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, «той дорожной карты, которая поддержана всем украинским обществом относительно адаптации нашего законодательства к европейскому».

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По его словам, этот документ регулирует отношения в сфере оценки последствий выполнения документов государственного планирования для окружающей среды, в том числе для здоровья населения. При этом его действие не распространяется на документы государственного планирования, которые касаются исключительно национальной обороны или чрезвычайных ситуаций; бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы; программы экономического и социального развития Автономной Республики Крым, областей, районов, городов, сел, поселков на краткосрочный период.

В законопроекте сказано, что осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования исключает необходимость проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы такого документа.

В законопроекте определены субъекты стратегической экологической оценки, также определяется порядок осуществления стратегической экологической оценки.