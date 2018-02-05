Экологи обратились в полицию и прокуратуру из-за массовой вырубки деревьев во Львове

Этими вырубками экологии Львова был нанесен ущерб на сумму более 200 тыс. грн.

Руководство Государственной экологической инспекции во Львовской области обратилось в полицию и прокуратуру из-за массовой незаконной вырубки деревьев во Львове. Речь идет о почти 300 деревьев, незаконное срезание которых было обнаружено в течение 2017 года-начале 2018 года.

Как сообщил Zaxid.net начальник Государственной экологической инспекции во Львовской области Николай Маланич, наибольшую за последний год незаконную вырубку деревьев обнаружили 10 января в районе ул. Миколайчука во Львове, где срезали 183 дерева.

На срезку 183 деревьев на территории садово-огородных кооперативов на ул. Миколайчука Львовский горсовет разрешительных документов не выдавал, заявил директор департамента градостроительства Львовского горсовета Сергей Коровайник. По его словам, после выявления незаконной срезки деревьев, обратились в Госэкоинспекцию во Львовской области. Состоялся совместный выезд, обследование территории и составлен акт о незаконной срезке деревьев. Спустя Госэкоинспекция по этому поводу обратилась в правоохранительные органы.

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Еще одну массовую незаконную вырубку в ноябре прошлого года обнаружили в районе улиц Абхазская-Леннона-Студинского во Львове. Там срезали 76 деревьев, выкорчевали 15 пней и повалили тяжелой техникой еще 9 пней.

«Незаконность всех этих вырубок подтвердили и районные администрации города Львова, в которых нам сообщили. В целом за последний год таким образом было уничтожено почти 300 деревьев. Мы собрали все эти факты и обратились с заявлением в полицию, а также в областную прокуратуру», – сказал Николай Маланич.

Этими вырубками экологии Львова был нанесен ущерб на сумму более 200 тыс. грн.