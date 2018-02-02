Ученые выяснили, как "потеют" деревья

Исследователи наблюдали за 12-ю деревьями, помещенными в специальные капсулы с возможностью контроля климата и температуры внутри них.

Ученые из Австралии выяснили, как деревья спасаются от жары — их листья выделяют влагу, которая способствует охлаждению, как пот у человека. Однако фотосинтез на это время приостанавливается.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology.

Исследователи наблюдали за 12-ю деревьями, помещенными в специальные капсулы с возможностью контроля климата и температуры внутри них. Половина имитировала условия окружающей среды, в другой половине была установлена повышенная температура.

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Ученые периодически повышали температуру в капсулах на несколько дней. Оказалось, что когда температура повышалась до максимума, около 43°C, фотосинтез у деревьев останавливался, а листья начинали испарять влагу, чтобы охладиться.

«Если будут перегреваться обширные территории... Очевидно, что деревья и леса в их пределах будут поглощать меньше углерода», — предупреждают авторы работы.

Исследование также показало, что деревья, выращенные в условиях повышенной температуры, лучше справляются с сильной жарой. За два года эксперимента они выросли до 6 м в высоту — на 30% больше, чем остальные.