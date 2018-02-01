В ЕС собираются улучшить законодательство о качестве питьевой воды

Правила, которые Комиссия предлагает для обновления законодательства, позволят улучшить качество воды и укрепить безопасность путем добавления новых веществ в список критериев для определения безопасности воды.

В ЕС планируют модернизировать законодательство, чтобы улучшить качество питьевой воды и доступ к ней.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы предлагаем модернизировать наше законодательство ЕС, чтобы улучшить качество питьевой воды и увеличить доступ граждан к ней там, где это наиболее важно. Вместе мы можем и должны защитить здоровье и безопасность наших граждан", - заявил первый вице-президент Франс Тиммерманс.

Сообщается, что большинство людей, живущих в ЕС, имеют хороший доступ к высококачественной питьевой воды. Это стало возможным благодаря законодательству ЕС, защищающему европейцев, гарантируя, что они имеют доступ к качественной питьевой воды.

Еврокомиссия хочет убедиться, что это высокое качество воды будет сохраняться в долгосрочной перспективе. Правила, которые Комиссия предлагает для обновления законодательства, позволят улучшить качество воды и укрепить безопасность путем добавления новых веществ в список критериев для определения безопасности воды.

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Эти дополнения учитывают новейшие научные знания и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Новые правила также будут требовать от государств-членов улучшить доступ к воде для всех людей, особенно для уязвимых групп населения, которые в настоящее время имеют затрудненный доступ к питьевой воде.

На практике это означает, что надо будет устанавливать оборудование для доступа к питьевой воде в общественных местах, проводить кампании для информирования граждан о качестве воды и поощрять администрации и общественные здания в обеспечении доступа к питьевой воде.