Знаменитые угодья Януковича массово вырубают и распродают (видео)

Лес режут с размахом – в течение нескольких часов, пока журналисты ехали по бывших угодьях Януковича, повсюду было видно лесовозы и трактора.

Знаменитые охотничьи угодья экс-президента Виктора Януковича Сухолучье вырубают и распродают.

Как говорится в сюжете ТСН, экологи уже давно просят власти объявить Сухолучье национальным природным парком. Потому что опасаются, что еще несколько лет и там останутся разве что пеньки.

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Местные лесорубы спиливают лес и сжигают сосновые ветки, объясняя такие действия командой в Лесхозе. Один из лесорубов признался, что когда надо, они валят и деловой лес, который идет на строительство и за который неплохо платят.

Лес режут с размахом – в течение нескольких часов, пока журналисты ехали по бывших угодьях Януковича, повсюду было видно лесовозы и трактора.

Один из трактористов показал накладную, по которой лес везут на сельскую пилораму. Бревна приобрел местный предприниматель.

По словам эколога Владимира Борейко, лес вырубают массово и беспощадно. Он показал поляну, куда лесники сбрасывают сотни тонн древесины – не только ветви, но и бревна, за которые много не заплатят, но в Европе с них изготовили бы тысячи квадратных метров ДСП или ДВП-плит.

Однако есть и места, где лес не трогают и куда никого не пускают – охотничьи угодья, огражденные большим и длинным забором.