"Позорно будет": в России готовятся к атакам саранчи на футбольные поля ЧМ-2018

Слова главы департамента растениеводства Минсельхоза РФ о саранче вызвали смех в зале.

Регионы РФ, в которых в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, должны обратить внимание на распространение саранчи, чтобы она не прилетела на футбольные поля и не вызвала мировой скандал.

Об этом заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, передает "РИА Новости".

Читайте такжеПосле саранчи в оккупированный Крым хлынули полчища медуз (фото)

"С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. Весь мир приедет к нам на территорию, футбольные поля - зелёные. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - сказал он, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

Эти слова главы департамента вызвали смех в зале. "Вот вам смешно, а знаете, насколько ответственно? И позорно будет. Около миллиона гектаров саранчи (пораженных саранчой – ред.) сегодня уже обнаружено - это Волгоград, это Астрахань, ряд других южных регионов. Поэтому нужно обратить внимание", - добавил Чекмарев.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

Ранее в оккупированном Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи.