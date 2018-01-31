"Позорно будет": в России готовятся к атакам саранчи на футбольные поля ЧМ-2018

15:58, 31 января 2018
Природные ресурсы
276 0
Минсельхоз РФ призвал регионы защитить футбольные поля ЧМ-2018 от саранчи / Скриншот

Об этом заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, передает "РИА Новости".

Читайте такжеПосле саранчи в оккупированный Крым хлынули полчища медуз (фото)

"С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. Весь мир приедет к нам на территорию, футбольные поля - зелёные. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - сказал он, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

Эти слова главы департамента вызвали смех в зале. "Вот вам смешно, а знаете, насколько ответственно? И позорно будет. Около миллиона гектаров саранчи (пораженных саранчой – ред.) сегодня уже обнаружено - это Волгоград, это Астрахань, ряд других южных регионов. Поэтому нужно обратить внимание", - добавил Чекмарев.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

Ранее в оккупированном Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ по футболу#саранча в России#нашествие саранчи в РФ