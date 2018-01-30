В Днепропетровской области полиция задержала двух браконьеров, которые выловили 220 рыбин

Нелегальных рыболовов задержали прямо на месте преступления с орудием лова и рыбой.

Более 220 рыбин незаконно выловили двое мужчин с помощью жилкових сеток из реки Самара вблизи с. Новоселовка Новомосковского района Днепропетровской области.

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Как сообщает областная полиция, 29 января прямо на месте преступления с орудием лова и рыбой их задержали сотрудники отделения полиции в речном порту Амур-Гавань. Наряду с браконьерам в мешках находилась выловленная рыба – карась, окунь, красноперка, плотва и другая.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), что наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 120 килограмм.