Украинские водохранилища превращаются в соленые морские лиманы - в них появились рыба-игла и мелкие медузы

12:38, 29 января 2018
Природные ресурсы
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В Каховском водохранилище уже встречаются обитатели морских лиманов / фото wikipedia.org/Ліпунов Дмитрий

Как рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков, сегодня не единичны случаи, когда в Каховском и Кременчугском водохранилищах встречается рыба-игла и мелкие медузы, а это - обитатели соленой воды морских лиманов.

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"На сегодня в Украине насчитывается 63 тыс. рек, 1,1 тыс. водохранилищ, 40 тыс. озер, 400 тыс. прудов. У нас 1 млн 100 тыс. га пресной воды - и в тоже время мы на европейской карте числимся как маловодная страна. Потому что мы так загрязнили свои водоемы, что не можем брать из них питьевую воду", - подчеркнул Александр Чистяков.

Эксперт напомнил, что в 2017 году в наши водоемы попало более 2 млрд куб. м. стоков, и лишь две трети из них прошли хоть какую-то очистку. И все это попало в реки.

"Украине давно уже надо было разработать и принять новую водную политику, признав пресную воду государственным стратегическим ресурсом. И подходить к ее охране и использованию только с такой позиции!" – подчеркнул Чистяков.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Всеукраинская экологическая лига и Ассоциация рыболовов Украины призвали органы власти на законодательном уровне запретить сброс загрязняющих веществ в реки, а также прекратить незаконную промышленную добычу песка на р. Днепре землесосными снарядами.

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Теги: #соленость воды#украинские водохранилища#рыба-игла#мелкие медузы