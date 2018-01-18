В Житомире в подпольном цехе нашли более 100 кг янтаря (фото)

В Житомире 17 января работники прокуратуры совместно с правоохранителями изъяли из подпольного цеха по обработке янтаря более 100 кг этого камня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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Отмечается, что Коростенская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной добычи янтаря в Овручском районе, установленному в ноябре прошлого года.

Во время досудебного расследования установлено, что лица, причастные к незаконной добыче янтаря на территории Овручского района, занимаются еще и обработкой этих полудрагоценных камней в подпольном цехе в Житомире.

По ходатайству, согласованному Коростенской местной прокуратурой, следственным судьей Овручского районного суда было вынесено постановление о проведении обыска в подпольном цехе.

В среду, 17 января, с участием работников региональных Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции проведен санкционированный обыск в одном из гаражей гаражного кооператива на окраине Житомира, в котором был оборудован и действовал подпольный цех.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 100 кг янтаря и изготовленные и готовые к реализации изделия из полудрагоценного камня, а также оборудование для обработки янтаря.

Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое проводят местные органы Нацполиции.