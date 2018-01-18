В США снежной скульптурой привлекали внимание к сбору средств на воду для стран с ее нехваткой (видео)
14:07, 18 января 2018
31 0
Трое братьев из штата Миннеаполис создали из снега огромного морского краба.
В США снежной скульптурой привлекали внимание к сбору средств на воду для тех стран, где ее не хватает.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеСША представили международную стратегию по водным ресурсам
Трое братьев из штата Миннеаполис создали из снега огромного морского краба. Высота скульптуры превышает 5 метров.
Таким образом авторы хотят привлечь внимание к кампании по сбору средств на чистую питьевую воду. И собрать благодаря пожертвованиям 25 тысяч долларов для тех стран мира, где ее не хватает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter