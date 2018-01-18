В США снежной скульптурой привлекали внимание к сбору средств на воду для стран с ее нехваткой (видео)

В США снежной скульптурой привлекали внимание к сбору средств на воду для тех стран, где ее не хватает.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Трое братьев из штата Миннеаполис создали из снега огромного морского краба. Высота скульптуры превышает 5 метров.

Таким образом авторы хотят привлечь внимание к кампании по сбору средств на чистую питьевую воду. И собрать благодаря пожертвованиям 25 тысяч долларов для тех стран мира, где ее не хватает.