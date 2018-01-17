Госрыбагентство сообщило об итогах 2017 года: у нарушителей было изъято 184 тонны рыбы, в том числе краснокнижной

Органы рыбоохраны в 2017 году провели 20 529 рыбоохранных рейдов и выявили 34 660 нарушений, которые нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 90,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

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«В рамках проведенных рыбоохранных мероприятий у нарушителей изъято 184 тонны рыбы, из них - 306 кг краснокнижной осетровой. Также в ходе проведенных спецопераций были изъяты более 49 тыс. запрещенных орудий лова и 952 транспортных средства», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в суды направлены 15 164 дела для привлечения нарушителей к административной ответственности.

«В 2016 году органы рыбоохраны зафиксировали 29 827 нарушений, но сумма убытков была в 2,5 раза меньше по сравнению с 2017 годом – 34,1 млн грн. Это наглядно демонстрирует положительную динамику нового рыбоохранного патруля, который благодаря полученной современной технике - автомобилям, лодкам, сосредоточивается на выявлении грубых нарушений правил рыболовства», - приводятся в сообщении слова председателя Госрыбагентства Ярослава Белова.

Отмечается, что наибольший вред рыбной отрасли нарушители нанесли в апреле 2017 - во время нерестового запрета. В этот период было выявлено 2530 нарушений, убытки достигли 28,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия и Госрыбагентство инициировали создание рыбного патруля в сентябре 2015 года, чтобы заменить действующие органы рыбоохраны по примеру Национальной полиции. Пилотный рыбный патруль Киева и Киевской области принес присягу и официально приступил к работе 16 июня 2016 года.