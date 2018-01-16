Наиболее остро проблема незаконной добычи янтаря стоит в Олевском районе Житомирщины

В Олевском районе Житомирщины проблема незаконной добычи янтаря остается особенно острой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сейчас в Олевском районе прокуратурой совместно с правоохранительными ведомствами и органами местной власти в очередной раз усилена работа по противодействию незаконной добыче янтаря.

"Коростенской местной прокуратурой инициировано проведение заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконной добыче янтаря на территории Олевского района с участием руководителей районных отделения полиции, администрации, совета и работников лесной охраны", - сообщил УНИАН заместитель руководителя Коростенской местной прокуратуры Андрей Мамкута.

По его словам, в течение прошлого года по фактам нарушения установленных правил использования недр, что создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (янтаря) было начато 75 уголовных производств.

"И уже в январе этого года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о обнаружены четыре уголовных правонарушениях по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 УК Украины», - уточнил Мамкута.

Так, только 12 января сотрудники полиции совместно с работниками лесной охраны и Службы безопасности Украины в области вблизи деревне Андреевка Олевского района обнаружили лиц, которые пытались незаконно добывать янтарь. "Во время осмотра места происшествия были изъяты четыре мотопомпы кустарного производства и два транспортные средства. В настоящее время, под процессуальным руководством местной прокуратуры, начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 240 УК Украины и проводятся первоочередные следственные действия», - рассказал Мамкута.