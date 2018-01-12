В Харьковском зоопарке вольеры слонов украсили живыми елками (видео)

В Харьковском зоопарке слонам устроили новогодний праздник. Вольеры слонихи Тенди и ее партнера слона Ауна украсили живыми елками, которые после новогодних праздников свозят в зоопарк сотнями.

Как говорится в сюжете ТСН, слоны по-разному восприняли декор вольера.

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Самец Аун даже не заметил дерево - сначала подобрал лакомства, разложенные по вольеру, а вот Тэнди восприняла елки как большие игрушки, и несколько часов с удовольствием играла с ними.

Отметим, хвойные деревья не входят в постоянный рацион слонов. Поэтому чаще елки для них - это источник развлечений. Но иногда во время игры слоны могут и полакомиться своими "игрушками".